Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısına İlişkin Provokasyon Yapan 66 URL Adresi İçin İçerik Çıkarılması Talebi

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırı sonrası Telegram'da provokasyon yapan 66 URL adresi için içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edildi. 'C31K' adlı grup kapatıldı ve adli süreç başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin Telegramda provokasyon yapan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen ve yaklaşık 100 bin üyesi bulunan 'C31K' adlı grup kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin, olay görüntülerini Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi. Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen 'C31K' adlı grup kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
