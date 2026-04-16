Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden dört çocuğun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde aileler gözyaşlarına boğulurken, birçok siyasi ve idari yetkili de katıldı.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boyraz (11), Güngör (11), Kılıç (11) ve Şişik'in (11) cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü.

Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

