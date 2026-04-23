Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da mezarları başında anıldı

Hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik: - "Hakikaten çok saygın ve asil bir milletimiz var. Çocuklarımıza sahip çıktılar, bizi yalnız bırakmadılar"

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokuluna düzenlenen silahlı saldırıda evlatlarını kaybeden aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Aileler, vatandaşlar ve öğrenci grupları, 23 Nisan kapsamında silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına ziyarette bulundu.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik ve Belinay Nur Boyraz'ın kabirlerine Türk bayrakları, çiçek ve rüzgar gülleri bırakıldı, renkli balonlar asıldı ve dua edildi.

Öğrencilerin aileleri ve yakınları da taziyeleri kabul etti.

"Milletimiz çocuklarımıza sahip çıktı"

Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, AA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarının mezarını ziyarete geldiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların mezarlığa yoğun ilgi göstermesinin kendilerini duygulandırdığını belirten Şişik, şunları kaydetti:

"Bugün 23 Nisan ve çocuklarımızın mezarını ziyarete geldik. Bayram dolayısıyla milletimizin buraya akın akın gelmesi bizi sevindirdi. Hakikaten çok saygın ve asil bir milletimiz var. Çocuklarımıza sahip çıktılar, bizi yalnız bırakmadılar."

Oğlunun hem sporcu kimliğiyle öne çıktığını hem de akademik açıdan başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Şişik, "Tüm öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimizin ve çocuklarımızın ruhu şad olsun. Onlar cennetteler, cennet kuşları." ifadelerini kullandı.

Şişik, öğrencilerin yerinin okullar olduğunu vurgulayarak, "Eğitim cephesi çok önemli, kaybedilmemesi gerekiyor. Çocuklarımızı okullara gönderelim, okullarımızı boş bırakmayalım." şeklinde konuştu.

Ayser Çalık Ortaokuluna 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı
Gümüşhane'de bile kullanmadığı aracı İstanbul'da ceza yedi

Hareket etmeyen aracına ceza geldi! Fişe bakınca ikinci şoku yaşadı