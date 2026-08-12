Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş Pazarcık'ta motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.A.C. yönetimindeki 46 P 2577 plakalı hafif ticari araç, Akdemir Mahallesi'nde Hasan Durmaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Durmaz hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Ali Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü E.A.C yaralandı.
Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.