Kahramanmaraş'ta LGS için Hazırlıklar Tamamlandı

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Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 14 bin 833 öğrenci, güvenli bir ortamda sınava katılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak sınav için hazırlıklar tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kent genelinde 14 bin 833 öğrencinin sınava katılacağını belirterek, sınavın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Baydur, yaptığı yazılı açıklamada, sınavın sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, proje okulları, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İl genelinde sınavın huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Baydur, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli tüm hazırlıklar ve tedbirler tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.

Baydur, öğrencilere hitaben, "Unutmayınız ki bu sınav, hayatınızdaki pek çok basamaktan sadece biridir. Sizlere güveniyoruz. Gayretinizin ve emeğinizin karşılığını almanızı yürekten diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav, kent genelinde 52 okul 828 salonda yapılacak. Türkiye saati ile birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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