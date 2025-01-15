Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Kahramanmaraş'ta 'Kitap Gibi Şehirler' Projesi Kütüphane Açılışıyla Başladı

Kahramanmaraş'ta 'Kitap Gibi Şehirler' Projesi Kütüphane Açılışıyla Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, deprem bölgesindeki öğrencilere destek amacıyla hayata geçirilen 'Kitap gibi şehirler' projesi kapsamında Kılılı Anadolu Lisesi'nde yeni bir kütüphane açıldı. Açılışta, eğitime destek veren projelerin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek amacıyla hayata geçirilen, "Kitap gibi şehirler" projesi kapsamında, Kılılı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik, açılış töreninde, bu tür projelerin desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu da eğitim ve sağlık alanında yürüttükleri projelerle eğitime destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kütüphanenin sadece bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlayacak bir alan olacağını aktaran Alimoğlu, "Kütüphane, geniş kitap koleksiyonunun yanı sıra, öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yapabilecekleri, araştırmalarını sürdürebilecekleri yaşam alanı olarak yapıldı. Burada öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlenecek." dedi.

Kaynak: AA / Samed Yaşa - Güncel
img

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
img

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
img

Yurt dışına çıkış yasağı alan Sadettin Saran'a bir şok daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.