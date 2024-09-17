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Kahramanmaraş'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çuhadarlı Mahallesi Mitel mevkisinde meydana geldi. Veysel Evleksiz (59) yönetimindeki 46 K 4000 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Veli İçöz yönetimindeki 01 AEB 036 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Veli Evleksiz, eşi Feride Evleksiz (58) ve torunları Yusuf Eymen Evleksiz (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Evleksiz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden Feride Evleksiz ile torunu Yusuf Eymen'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Veli İçöz jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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