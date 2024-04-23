Kahramanmaraş'ta Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu, Şüpheli Kuzen Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk, yaşadığı evin bitişiğindeki dedelerine ait samanlıkta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Çocuğun 14 yaşındaki kuzeninin ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaşıldı. Kuzen gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi, şüpheli kuzeni gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.
DEDELERİNE AİT SAMANLIKTA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.
Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
14 YAŞINDAKİ KUZENİNİN AYAKKABISINDA KAN LEKELERİ TESPİT EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.