Kendisine silah çeken kayınpederine böyle müdahale etti

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde Ufuk B, av tüfeğini otomobildeki damadı Gökhan Kalkan'a doğrulttu. İddiaya göre Ufuk B. tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu esnada Gökhan Kalkan aracından çıkarak kayınpederinin üzerine atlayıp, silahını almaya çalıştı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"TETİĞE BASTI AMA SİLAH ATEŞ ETMEDİ"

Olayın ardından Gökhan Kalkan ile eşi Özge Kalkan karakola giderek şikayetçi oldu. Gökhan Kalkan, ifadesinde kayınpederinin kendisini tehdit edip silahla çenesine vurduğunu belirterek, "Bu sırada tetiğe birkaç defa bastı ama silah ateş etmedi. Bu sırada kendimi korumak için ayaklarımla Ufuk B'yi iteledim. Ufuk B. araçtan biraz uzaklaşıp doldur boşalt yaptı, ben de araçtan çıkıp ateş etmeden sarıldım" dedi.

KIZI DA ŞİKAYETÇİ

Özge Kalkan da babasından şikayetçi olduğunu söyledi. Babasının kendisini de tehdit ettiğini öne süren Özge Kalkan, "Babam, üzerime olan evleri satıp hiçbir hakkı olmamasına rağmen parasını almak istiyor. Olay günü evime gelip 'Ev işini ne yaptınız, evin tapusunu bana vereceksiniz' dedi. Ben de 'Baba biz o işe ikna olmadık' deyince 'Görürsün nasıl veriyorsun' dedi. Şikayetçi olacağımı söyledim, 'Bana bir şey olmaz, polis bana ne yapacak' dedi. O sırada eşim evde değildi ona da anlattım. Eşim eve geldiği sırada babamla karşılaşmış ve eşime pompalı tüfek çekmiş. Bu olayı duyunca evime gittiğim sırada babamı gördüm ve bana 'Sen her şeyi vereceksin. Sana yapacaklarımı görürsün' dedi. Babamın silahı olduğundan korkuyorum, bana zarar verebilir dedi.

"TUTUKLANMASI İÇİN ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ufuk B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kayınpederinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökhan Kalkan, kendisinin ve eşinin de öğretmen olduğunu, can güvenlikleri olmadığı için Kahramanmaraş'tan ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kalkan, "Üzerimizdeki malları almak istiyor biz de buna karşı çıkıyoruz. Son olarak bu olay yaşandı ve defalarca tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptığı için ateş almadı. Adamın 18 kaydı var ancak adli kontrolle serbest bırakılıyor. Can güvenliğimiz olmadığı için mecburen Kahramanmaraş'tan ayrıldık. Kayınpederim tutuklanması için ölmemiz mi gerekiyor? dedi.