Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Ekinözü ilçelerinde eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göksun ve Ekinözü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca belirli gruplardaki kamu personeli idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Ekinözü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve oluşabilecek riskler nedeniyle bugün ilçe genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı tarihte kamuda görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze

Dev derbiye damga vuran gol
Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon

Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon