Kahramanmaraş'ın Göksun ve Ekinözü ilçelerinde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Ekinözü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve oluşabilecek riskler nedeniyle bugün ilçe genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı tarihte kamuda görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.