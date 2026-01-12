Haberler

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 137 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentin bazı bölgelerinde gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun- Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 2, Onikişubat'ta 33, Afşin'de 6, Andırın'da 13, Çağlayancerit'te 6, Elbistan'da 24, Göksun'da 48 ve Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
