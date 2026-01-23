Haberler

Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları aşmak için bir aile, misafirliğe gidebilmek için iş makinesi kiraladı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine bir aile, söz verdikleri misafirliğe yoldan çevirdikleri iş makinesiyle gitti. O anlar, ev sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sütçü İmam Mahallesi'nde yaşayan Celal Doğan, Saçaklızade Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı Barış Bekçi ile ailesiyle birlikte onun evinde buluşmak üzere sözleşti.

Sözünden dönmek istemeyen Doğan, kar yağışının etkisini artırması sonrası yollar kapanınca, bölgede çalışma yapan iş makinesi operatöründen yardım istedi.

Ailenin talebini geri çevirmeyen operatör, Doğan, eşi ve 2 çocuğunu da araca alarak Bekçi'nin evinin önüne kadar taşıdı.

Ev sahibi Bekçi, cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan, AA muhabirine, kar yağışının dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdığını söyledi.

Sabah arkadaşı Bekçi'nin kendilerini evine davet ettiğini belirten Doğan, yollar kapanınca gelemeyeceklerini ilettiği arkadaşının, kendilerine "Hazırlık yapıldı gelin." dediğini anlattı.

Bunun üzerine, tanıdığı bir kepçe operatörünün yol açma çalışması yaptığını fark ederek ondan destek istediğini dile getiren Doğan, "Yolu açmasını ve arkasından gitmemizi rica ettim. Sağ olsun geldi. Biz de aracı aşağıda bırakıp, misafirliğe kepçeyle gitmeye karar verdik. Böyle bir ilgi beklemiyorduk ama sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Soğuk kış günlerinde insanların yüzünde bir tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
