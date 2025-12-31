Kahramanmaraş'ta 285 köy yolu ulaşıma kapandı

KAHRAMANMARAŞ'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 285 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kent sakinleri sabaha beyaz örtüyle uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu'nda 44, Onikişubat'ta 66, Afşin'de 13, Andırın'da 41, Çağlayancerit'te 14, Ekinözü'nde 10, Göksun'da 32, Nurhak'ta 10, Pazarcık'ta 55 olmak üzere toplam 285 köy yolu ulaşıma kapandı. Elbistan ve Türkoğlu ilçelerinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtilirken, kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ANA ARTERLER AÇIK

Şehir merkezinde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri aralıksız çalışıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojinin kar uyarısı yapmasıyla birlikte gerekli tedbirlerin önceden alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz anında çalışmalara başlamış, ana arterler başta olmak üzere tüm kritik güzergahlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını başlatmıştır. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak ve günlük hayatın aksamaması adına ekiplerimiz 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Hem şehir merkezi hem de ilçelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülecek."