Kardan kapalı yolları yürüyerek geçen ekipler, 2 hastayı hastanelere ulaştırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 hasta, yürüyerek kendilerine ulaşan ekipler tarafından hastanelere götürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesinin Tömek bağ evlerinde kalan Nurhayat Birsen Tuncer'in (13) gece aniden ateşi çıktı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine ekipler, eve yürüyerek ulaştı. Nurhayat Birsen Tuncer'i, itfaiye eri sırtına alıp evden çıkardı ve yaklaşık 500 metre sırtında taşıyıp, bekleyen ambulansa teslim etti.

AMBULANSA BATTANİYEYLE TAŞINDI

Başka bir ihbar da kırsaldaki Önsen Mahallesi'nden geldi. Evinde aniden rahatsızlanan 60 yaşlarındaki Yaşar Altun'u ailesi hastaneye götürmek istedi ancak kardan dolayı yolda kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 12 saatin sonunda eve ulaşabildi. İlk müdahalesi evde yapılan Altun, battaniyeyle evden çıkarılıp ambulansa taşındı.

Kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan Nurhayat Birsen Tuncer ile Yaşar Altun'un sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)