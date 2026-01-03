Haberler

Kardan kapalı yolları yürüyerek geçen ekipler, 2 hastayı hastanelere ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 hasta, yürüyerek gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırıldı. 13 yaşındaki Nurhayat Birsen Tuncer ve 60 yaşındaki Yaşar Altun, kar engeline rağmen başarılı bir şekilde kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 hasta, yürüyerek kendilerine ulaşan ekipler tarafından hastanelere götürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesinin Tömek bağ evlerinde kalan Nurhayat Birsen Tuncer'in (13) gece aniden ateşi çıktı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine ekipler, eve yürüyerek ulaştı. Nurhayat Birsen Tuncer'i, itfaiye eri sırtına alıp evden çıkardı ve yaklaşık 500 metre sırtında taşıyıp, bekleyen ambulansa teslim etti.

AMBULANSA BATTANİYEYLE TAŞINDI

Başka bir ihbar da kırsaldaki Önsen Mahallesi'nden geldi. Evinde aniden rahatsızlanan 60 yaşlarındaki Yaşar Altun'u ailesi hastaneye götürmek istedi ancak kardan dolayı yolda kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 12 saatin sonunda eve ulaşabildi. İlk müdahalesi evde yapılan Altun, battaniyeyle evden çıkarılıp ambulansa taşındı.

Kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan Nurhayat Birsen Tuncer ile Yaşar Altun'un sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü