Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25 yaralı (3)
VALİ ÜNLÜER: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi.
VALİ ÜNLÜER: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu da dile getiren Vali Ünlüer, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel