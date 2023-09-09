Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25 yaralı (3)

VALİ ÜNLÜER: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu da dile getiren Vali Ünlüer, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.