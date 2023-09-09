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Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25 yaralı (3)

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VALİ ÜNLÜER: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi.

VALİ ÜNLÜER: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu da dile getiren Vali Ünlüer, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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