Kahramanmaraş'ta kadın esnafa 'Anneler Günü' hediyesi

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, anneler günü dolayısıyla kadın esnafların Anneler Günü'nü unutmadı.

Esnaf kadınları oda binasına davet eden Şahin, anneler gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Şahin, burada, annelerin fedakar insanlar olduğuna işaret ederek, "Esnaf annelerimizi anneler gününde onura etmek istedik. Onlar hem anne hem de esnaf, iki zor işi bir arada yürütmeye çalışıyorlar. Oda yönetimi olarak esnaf annelerimizi destekliyor, anneler gününü kutluyoruz." diye konuştu.