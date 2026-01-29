Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1422 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım attı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1422 kaçak cep telefonu ile 1422 şarj aleti ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Dilek Konuş - Güncel