Haberler

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen protesto gösterisinde, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasası ve Gazze'de yaşananlara karşı tepkiler dile getirildi. Katılımcılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Onikişubat Belediyesi önünde toplanan katılımcılar, tekbir getirerek ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İsrail ve destekçilerinin Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarının büyük kayıplara ve acılara yol açtığını ifade etti.

İşgallere, ablukaya ve sivilleri hedef alan uygulamalara karşı olduklarını belirten Alagöz, şöyle konuştu:

"Buradan bir kere daha tüm dünyaya harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İşgalci İsrail'in Filistinli tutsakların idam edilmesine yönelik yasayı onaylaması bir insanlık suçudur. İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. Uluslararası kuruluşlar ve devletler bir an önce harekete geçmeli ve bu hukuksuz kararın durdurulması için gereken adımları atmalıdır. Bu hukuksuz idam kararlarını engellemek tüm insanlığın borcudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletleri, bu yasayı savaş suçu olarak tanımaya ve diplomatik ve ekonomik yaptırımları derhal başlatmaya çağırıyoruz."

Açıklamanın ardından dua eden grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu düzenleyerek İsrail'e tepkilerini sürdürdü.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

