Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi Şeyhadil Mezarlığı arkasında bir iş yerinin çatı bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdalede bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
