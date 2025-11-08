Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi'nde Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyanminibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

2 İŞÇİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.