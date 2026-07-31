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Kahramanmaraş'ta iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 21 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Göksun ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 16 personel yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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