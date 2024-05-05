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Kahramanmaraş'ta Hava Sıcaklığı Düşerek Kar Yağışı Etkili Oldu

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Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle kentin düşük rakımlı yerlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Ekinözü ilçesine bağlı Koç Dağı ile Göksu ilçesinin Berit Dağı mevkilerinde öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kentin bazı bölgelerinde ise yağmur etkili oldu. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle kırsal mahallelerde vatandaşlar sobalarını tekrar yakmaya başladı.

Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle kentin düşük rakımlı yerlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Ekinözü ilçesine bağlı Koç Dağı ile Göksu ilçesinin Berit Dağı mevkilerinde öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Kentin bazı bölgelerinde ise yağmur etkili oldu.

Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle kırsal mahallelerde vatandaşlar sobalarını tekrar yakmaya başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ekinözü Göksu kar Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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