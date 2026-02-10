Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan E.K.'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel