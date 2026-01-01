Haberler

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için sabah namazı buluşması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta, 'Tüm Mazlumlar İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gazze ve diğer bölgelerdeki mazlum Müslümanlar için dualar edildi. Program, Abdulhamithan Camisi'nde Kur'an tilaveti ve mevlit sonrası sabah namazıyla başladı.

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek amacıyla sabah namazı buluşması düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu tarafından "Tüm Mazlumlar İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" sloganıyla Abdulhamithan Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda mevlit okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Namaz sonrası, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Kahramanmaraş Platformu adına açıklama yapan Önder Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, yılın ilk gününde sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bugün yılın ilk gününde, sabah namazında kardeşlerimizle birlikte buluştuk. Başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere,dünyanın dört bir yanında mazlum olan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve hissettirmek için bir araya geldik. Daha önce birçok sabah namazında buluştuğumuz gibi, bugün de yılın ilk gününde onların yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizler her zaman İslam için malımızla ve canımızla hazırız, İslam'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...