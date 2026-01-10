Haberler

Kahramanmaraş merkezli fuhuş soruşturmasında 11 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki jandarma operasyonunda, fuhşa zorlayan bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı ve örgüt yöneticileri ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın özel ekibi tarafından deşifre edilen ve işlettikleri masaj salonlarında çalışanları fuhşa zorlayan suç örgütüne yönelik operasyon gözaltına alınan, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta ihbar sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel bir ekip kurarak fuhşa zorlayan suç örgütünü deşifre etti. Aylar süren takip sonunda örgütün F.T. (50) ve M.U.Ç. (37) tarafından yönetildiği, il merkezinde 5 farklı masaj salonu işlettiği, buralarda masaj adı altında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı, çalışmak istemeyenlerin de zorla fuhşa zorlandığı belirlendi.

4 İLDE OPERASYON

6 Ocak'ta Kahramanmaraş, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 avukatın da olduğu 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 3 dizüstü bilgisayar, çok miktarda para, para sayma makinesi ile bilgisayar harddiski ele geçirildi. Jandarmaya götürülen şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14'ü 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek', 'İnsan ticareti yapmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, kolaylaştırmak, fuhşa aracılık etmek, fuhuş için yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt yöneticileri F.T. ve M.U.Ç.'nin de olduğu 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı