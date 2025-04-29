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Kahramanmaraş'ta Firari İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Firari İki Hükümlü Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri, yapılan operasyonda S.K. ve A.E.'yi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
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