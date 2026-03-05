Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta Tuncay Zengin'in evinde çıkan yangında cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, olayla ilgili inceleme sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'ta Tuncay Zengin, evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Merkez Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi 43081'inci Sokak'taki 2 katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese itfaiyeciler sevk edildi. Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, evde yaptıkları incelemede Tuncay Zengin'in cesediyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Zengin'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi.