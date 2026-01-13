Haberler

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilot Fener'in yeni yıldızını açıkladı
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Maçın başında korkutan sakatlık