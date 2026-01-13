Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.