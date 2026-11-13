Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2-10 Kasım'da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramalarda, 200 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza hapı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA