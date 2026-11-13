Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 2-10 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aramalarda 200 uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2-10 Kasım'da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramalarda, 200 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza hapı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı

İstanbul dahil 11 ilde alarm! İGDAŞ bile uyardı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti

Ünlü oyuncudan liderlere gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

İspanya'da halk sokağa döküldü! Aralarında dünya yıldızı da var
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaşımı değiştirecek proje! 2,5 saatlik yol 35 dakikaya inecek
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı