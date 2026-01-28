Haberler

Kahramanmaraş'ta apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması gerçekleşti.

Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve ARMADAŞ ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı

Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi