Kahramanmaraş'ta apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması gerçekleşti.
Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve ARMADAŞ ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel