Kahramanmaraş'ta Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde sürücü Ahmet P. kaza anında hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Ahmet P. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dereköy Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel