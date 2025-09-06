Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürerken, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle hasar alan binaların enkaz kaldırma işlemleri de devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel