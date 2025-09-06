Haberler

Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürerken, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle hasar alan binaların enkaz kaldırma işlemleri de devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.???????

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vali, makamında takdim etti: İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül

İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.