Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi. Haydar Aliyev İlkokulu'ndaki anma töreninde, 3 dakikalık sessiz bekleyişin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için il genelindeki okullarda sessiz anma programı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Haydar Aliyev İlkokulu'nda anma töreni düzenlendi.

Programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için 3 dakikalık sessiz bekleyiş gerçekleştirildi.

Anma programında ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Aynı programın kent genelindeki okullarda yapıldığı öğrenildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

