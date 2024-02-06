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Kahramanmaraş'ta deprem mağdurları için dua edildi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için camilerde anma ve dua programı düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programda, deprem mağdurları için dua edildi ve Kur'an okundu. Ayrıca çeşitli kuruluşlar tarafından çorba, helva ve çörek ikramı yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı nedeniyle Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde anma ve dua programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programda, yaşamını yitirenler için sabah namazı öncesinde dua edildi, Kur'an okundu.

Namazın ardından, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca çorba, helva ve çörek ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin dördüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.

Kaynak: AA / Güncel

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