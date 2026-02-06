Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Pazarcık Kaymakamlığı'nın Anma Yürüyüşünde "Unutmak, Helalleşme, Affetmek Yok" Sloganına Polisten Uyarı

Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen anma yürüyüşünde, polis slogan atan gruba müdahale etti. Anma programında depremin kurbanları için dualar okundu.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaymakamlık tarafında düzenlenen anma yürüyüşünde "unutmak yok, helalleşme yok, affetmek yok" sloganına atan bir grup polis tarafından uyarılarak, slogan atmamaları istenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan ilçesinde ise meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok bölgesinde anma etkinlikleri sürüyor.

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde kaymakamlık tarafından anma programı düzenledi. Kaymakamlık binası bahçesinde yapılan anma programı depremde yaşamını yitirenler için dua okunup, saygı duruşunda bulunuldu.

CHP milletvekilleri Ali Öztunç, Mehmet Tahtasız, Deniz Yavuz Yılmaz'ın da katıldığı anma programı ilçe merkezinden saat kulesine yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşteki bir grubun, "Unutmak yok, helalleşme yok, affetmek yok" sloganları atması üzerine polis yetkilisi grubun yanına gelerek slogan atmamaları uyarısında bulundu.

Yürüyüşe katılan depremzede bir kadın ise fenalık geçirdi.

Yürüyüş, saat kulesine karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
