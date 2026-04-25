Kahramanmaraş'ta dağda çiriş otu toplarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çiriş otu toplamak için dağa çıkan kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Erdoğan Akbaş, Andırın ilçesine bağlı Çiğşar Mahallesi Kösepınarı köyü Tuaras mevkisinde arkadaşlarıyla çiriş otu topladığı sırada aniden rahatsızlandı.

Akbaş'ın kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanında bulunan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikleri öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçla ulaşılabilen son noktaya kadar ilerledikten sonra yaklaşık 3 kilometrelik sarp ve eğimli araziyi aşarak olay yerine ulaştı.

Bölgenin dik ve kayalık yapısı nedeniyle cenazenin bulunduğu yerden alınabilmesi için askeri helikopter talep edildi. Akbaş'ın cenazesi, helikopterle bulunduğu noktadan alınarak Andırın ilçe merkezine götürüldü ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.