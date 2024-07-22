Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 3 ilk müdahale ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.