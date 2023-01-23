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Kahramanmaraş'ta çekici kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 6 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ta çekici kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 6 kişi yaralandı

??????? Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

??????? Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'nda ilerleyen A.İ. idaresindeki 63 AEU 491 plakalı çekici, Dr. Mustafa Bey Meydanı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüleri E.T, M.K.Ö. ve E.G. ile araçlardaki G.N.T, S.M. ve M.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kadıoğlu Güncel Haberler

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