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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 ölü

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Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dulkadiroğlu ilçesinin Aksu Mahallesi'nde E.B, H.B, M.D. ile Z.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve H.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B. ile H.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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