KAHRAMANMARAŞ'TA BERİVAN, 62 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI ÇIKARILDI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz (24), 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde mahsur kaldığı enkazdan 62 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz (24), 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde mahsur kaldığı enkazdan 62 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz, annesi Kadriye ve üniversite öğrencisi kardeşi Özge Yılmaz (24), Yunus Emre Mahallesi Aydınlık Sitesindeki 6 katlı binanın enkazında kaldı. Ekipler, Yılmaz ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Berivan'dan gelen çığlık sesleri üzerine ekipler bulunduğu yeri tespit etmeye çalıştı yaptı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından enkaz altından 62 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Yılmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Anne Kadriye ile kızı Özge Yılmaz'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ambulansa bindirilen Berivan Yılmaz, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün Özge Yılmaz Elbistan Güncel Haberler

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