Kahramanmaraş'ta bayram namazı coşkusu

Kahramanmaraş'ta bayram namazı coşkusu
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Kahramanmaraş'ta bayram namazı coşkusu
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Kahramanmaraş'ta bayram namazı coşkusu Abdülhamid Han Camii'nde binler saf tuttu Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle binlerce vatandaş Türkiye'nin dördüncü büyük camisi olan Abdülhamit Han'da saf tuttu hep birlikte amin dedi.

Kahramanmaraş'ta bayram namazı coşkusu

Abdülhamid Han Camii'nde binler saf tuttu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle binlerce vatandaş Türkiye'nin dördüncü büyük camisi olan Abdülhamit Han'da saf tuttu hep birlikte amin dedi.

Kurban Bayramı'nın manevi iklimi, Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren hissedildi. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Abdülhamid Han Camii, bayram namazı için gelen binlerce vatandaşla doldu taştı. Vatandaşlar, bayram namazı öncesinde camiye akın ederken, cami avlusunda ve çevresinde dualar edildi, kardeşlik ve birlik mesajları verildi. Sabah ezanıyla birlikte cami çevresinde yoğunluk arttı. Namazın ardından cami imamı tarafından yapılan hutbede, bayramın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna vurgu yapıldı. Hutbede ayrıca Filistin halkı başta olmak üzere mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Cemaat de yapılan dualara hep bir ağızdan "amin" diyerek eşlik etti. Namazın ardından vatandaşlar cami içinde birbirleriyle bayramlaştı. Namaz sonrası kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kent genelindeki kesim alanlarına yöneldi.

Namazın ardından konuşan Ali Altunköprü isimli vatandaş, "Muhammet ümmetinin kurtuluşuna vesile olsun bayramlar ve Gazze'deki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olsun" dedi. Atila Şanlıdağ, "Gazze'deki kardeşlerimizin de bizler gibi mutluluğu yaşamalarını ve gerçek bayramlar yaşamalarını niyaz ediyorum" diye konuştu.

Adem Kadirlioğlu, "Allah herkese mutlu bayramlar versin" ifadesini kullandı. Şeref Dere ise, "Bayram namazımızı eda ettik ve 6 Şubat'ı unutmadık buradan deprem şehitlerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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