Haberler

Balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde piknik yaparken balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde de sonuç alınamadı. Çalışmalar yarın sabah devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ'ta balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen Sekman Aktaş'ı (62) bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.

28 Mayıs Perşembe günü ailesiyle birlikte Onikişubat ilçesinin Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Savruk Şelalesi mevkisine pikniğe giden Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri'nde balık tutarken dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye dalgıçları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları gönderildi.

AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibin ilk 2 gün yürüttüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. Ekip, arama-kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde kaldığı yerden devam etti. Dalgıçların su altında, kara ekibinin ise nehrin kıyılarında yürüttüğü çalışmalar bugün de sonuçsuz kaldı.

Ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, 'Hain' sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi

"Hain" sloganlarına olay yanıt! Kendisini Atatürk'e benzetti

Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım

CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım
40 yıldır beraber yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü

40 yıllık hayat arkadaşını korkunç şekilde katletti
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı

Tarihi konser İstanbul'u kilitledi! Metrolarda adım atacak yer kalmadı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Gider deliğine sıkıştırdığı yılana ateş açtı, evin dışındakileri vurdu: 5 yaralı

Gider deliğine sıkıştırıp ateş açtı, evin dışındakileri vurdu
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu