Kahramanmaraş'ta Asansörün Düşmesi Sonucu 5 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, 10 katlı binanın 6. katında gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Rasim Özdenören Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanda içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör, bilinmeyen nedenle 6. kattan eksi 3. kata düştü.
Zemine çakılan asansördeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel