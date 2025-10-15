Haberler

Kahramanmaraş'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaşanan arazi anlaşmazlığı sonucu bir kişi, baba-oğul tarafından darbedildi. Olay anı 11 yaşındaki kızı tarafından kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta V.K., arazi anlaşmazlığı yaşadığı baba-oğul tarafından sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile dövüldü. O anlar, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesi kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.D. ve B.D., V.K.'yi 11 yaşındaki kızının gözü önünde darbetmeye başladı. Baba-oğul olduğu öğrenilen 2 kişi, sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'yi yaraladı. O anlar, küçük kız tarafından cep telefonuyla kayda alındı. V.K. şikayetçi olurken, 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.