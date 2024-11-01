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Kahramanmaraş'ta Akşam Poliklinikleri Hizmete Girdi

Kahramanmaraş'ta Akşam Poliklinikleri Hizmete Girdi
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6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hastanelerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için Kahramanmaraş'ta akşam poliklinikleri uygulaması başlatıldı. Hastalar, acil dışı sağlık hizmetlerine akşam saatlerinde ulaşabilecek.

"Asrın felaketi" olarak değerlendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta mesai saatlerinde hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle akşam polikliniği uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte gün içinde hizmet veren hastanelerin acil servislerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için akşam polikliniklerinin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Uygulamanın sağlık hizmetine daha hızlı ulaşılması amacıyla hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Akşam saatlerinde sağlık hizmetine daha hızlı ulaşılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzce açılan akşam poliklinikleri hizmet vermeye başlamıştır. Akşam polikliniklerimiz Dulkadiroğlu ilçemizde Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında, Onikişubat ilçemizde ise eski Eğitim Sağlık Ocağı binasında 17.00-24.00 saatleri arasında yeşil alan diye tabir edilen acil dışındaki hastalara hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel
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