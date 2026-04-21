Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 7 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kavga, saat 19.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım ve Körkurt aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar, pompalı tüfeklerle birlerine ateş etti. Kavgada 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı