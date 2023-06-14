Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Bina Faciası

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın asansörünü söken 3 kişiden biri asansör altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Ağır hasarlı binanın sökülen asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın asansörünü söken 3 kişiden biri asansör altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağır hasarlı Tekiş Apartmanı'na gelen 3 kişi, apartmanın asansörünü sökmek istedi. Şahıslardan biri asansörün yere çakılması sonucu altında kalacak hayatını kaybetti.

Şahıslardan biri yakalanırken diğerinin kaçtığı öğrenildi. Üzerinde kimliği çıkmayan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.