Haberler

Kahramanmaraş'ta yıldırım kaynaklı orman yangınları söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 8 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 8 farklı alanda yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınları söndürüldü.

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki ormanlık alanlarda, kentte etkili olan kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi ve KASKİ ekipleri sevk edildi.

8 farklı alanda çıkan yangınlara, 4 helikopter, 22 arazöz, 12 su ikmal, 10 ilk müdahale ve 20 hizmet aracıyla müdahale edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül