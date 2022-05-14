Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuları 50 liralık 2 banknotun arasına saklamış - Haberler

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Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuları 50 liralık 2 banknotun arasına saklamış

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu gizlenmesi hayrete düşürdü. Ekipler, uyuşturucu saklayan şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

2 BANKNOTUN ARASINA SAKLAMIŞ

Araçtaki H.N.K (21) üzerinde arama yapan ekipler 50 liralık 2 banknotun arasına gizlenmiş 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H.N.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuları 50 liralık 2 banknotun arasına saklamış

AA / Tunahan Akgün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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