Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuları 50 liralık 2 banknotun arasına saklamış - Haberler

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

2 BANKNOTUN ARASINA SAKLAMIŞ

Araçtaki H.N.K (21) üzerinde arama yapan ekipler 50 liralık 2 banknotun arasına gizlenmiş 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H.N.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.