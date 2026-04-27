Kahramanmaraş'ta 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı

Enkazın altında kalan operatör, ekiplerce kurtarıldı YARALININ KURTARILMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı. Göçük altındaki operatör ise arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinesi enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Yalçın Karadoğan'ın (23) kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Karadoğan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Haberler.com
500

Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili ile eski eş sokakta karşılaştı, sonrası facia
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi